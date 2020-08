Romina Carrisi perde il costume: i fan notano quel piccolo particolare (Di sabato 1 agosto 2020) Questo articolo . Romina Carrisi ha perso il costume in una foto che ha pubblicato lei stessa su Instagram: momento imbarazzante per la figlia di Albano, come è andata? Romina Carrisi è stata protagonista di un piccolo incidente nella giornata di ieri mentre si trovava in un posto davvero straordinario: stiamo infatti parlando della Croazia per una seppur … Leggi su youmovies

infoitcultura : Romina Power la frecciatina per Albano Carrisi: “Avrei continuato a recitare” - infoitcultura : Romina Power annuncia una data insieme ad Albano Carrisi – FOTO - infoitcultura : Romina Carrisi ha perso il costume | Tuffo caldo per la figlia di Albano e Romina - donvitorap : Ma in film Angeli senza paradiso al bano fa Schubert e romina ok ma FRANCO CARRISI che parte fa e sopratutto già da… - RADIOEFFEITALIA : Al Bano Carrisi & Romina Power - Felicità -