Roma, Fonseca: "Ora testa al Siviglia. Zaniolo? Bene, ma non può giocare molto" (Di sabato 1 agosto 2020) Roma - La Roma chiude il campionato con una vittoria . I giallorossi questa sera hanno espugnato per la prima volta l'Allianz Stadium battendo la Juventus 3 a 1 grazie alla rete di Kalinic e alla ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Juve, festa al contrario: scudetto vinto a giugno, ma ultimo mese da incubo. Fonseca sorride: ha ritrovato la Roma:… - teladoiotokyo : Fonseca a fine partita: Ora pensiamo al Siviglia. Zaniolo? Buona partita (Sky Sport): Paulo Fonseca, allenatore del… - forzaroma : #Perotti: 'Vogliamo portare l'#EuropaLeague a Roma. Fonseca può contare anche sulla panchina' #ASRoma - forzaroma : #Villar: 'Lavoro col nutrizionista per crescere fisicamente. Voglio mettere in difficoltà Fonseca' #ASRoma - LAROMA24 : Juventus-Roma, PEROTTI: «Carattere e personalità, Fonseca conti su di noi per l'Europa League» #AsRoma -