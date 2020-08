Roma, fanno esplodere bancomat e scappano con il bottino. Paura a Tor Sapienza (Di sabato 1 agosto 2020) Furto a un bancomat questa notte in via Tor Sapienza, a Roma : intorno alle 3.20 una pattuglia del reparto Volanti e una del commissariato Prenestino sono intervenute sul posto dove poco prima due ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Roma fanno Roma, fanno esplodere bancomat e scappano con il bottino. Paura a Tor Sapienza Leggo.it Scoperta targa per ricordare aldo Moro, alla stazione di Aversa

La stazione ferroviaria è il luogo dove il politico democristiano incontrava i suoi studenti e anche i suoi sostenitori, in attesa della coincidenza del treno che da Roma lo avrebbe portato in ...

Orbetello-Fonteblanda, continua la collaborazione per il settore giovanile

Orbetello – Nella giornata odierna le due società sportive di Orbetello e Fonteblanda si sono incontrate per prorogare l’accordo di collaborazione per lo sviluppo dei rispettivi settori giovanili. L ...

