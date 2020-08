Parchi gioco inclusivi: da Regione Lombardia altri 7 milioni per realizzarli (Di sabato 1 agosto 2020) Ammontano a 7 milioni i fondi che Regione Lombardia mette a disposizione di Comuni ed Enti pubblici lombardi nel biennio 2020-2021 per realizzare o adeguare i Parchi gioco inclusivi pubblici. Il provvedimento è stato deliberato dalla Giunta su proposta dell’assessore regionale alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità, Stefano Bolognini. Il bando sarà interamente on line e i progetti dovranno essere presentati entro il 31 marzo 2021. I contributi sono a fondo perduto per progetti approvati, fino a un massimo del 95% delle spese, con un limite di 30.000 euro. “Comunicheremo al più presto – spiega Bolognini – la data ufficiale di apertura del bando, ma fin da ora invito i Comuni e gli Enti interessati a ragionare su questa ... Leggi su laprimapagina

marino5stelle : RT @ComuneMarino: INTERVENTI ANTI ZANZARA TIGRE La disinfestazione adulticida si svolgerà Venerdi 31 Luglio 2020 alle 19:00 nell'area del C… - CarloColizza : RT @ComuneMarino: INTERVENTI ANTI ZANZARA TIGRE La disinfestazione adulticida si svolgerà Venerdi 31 Luglio 2020 alle 19:00 nell'area del C… - marco_mdp : RT @ComuneMarino: INTERVENTI ANTI ZANZARA TIGRE La disinfestazione adulticida si svolgerà Venerdi 31 Luglio 2020 alle 19:00 nell'area del C… - ComuneMarino : INTERVENTI ANTI ZANZARA TIGRE La disinfestazione adulticida si svolgerà Venerdi 31 Luglio 2020 alle 19:00 nell'area… - Weproject_srl : Sei un #comune e vuoi investire nell’accessibilità dei #ParchiGioco? Scopri come realizzare le tue idee grazie al n… -

Ultime Notizie dalla rete : Parchi gioco Parchi gioco, ecco le proposte per le elezioni di Legnano LegnanoNews Residence Capitignano, monta la protesta degli abitanti

Il complesso abitativo di Talsano doveva essere ben altro, invece un colpo di spugna ha infranto le promesse fatte in precedenza Nell'ormai lontano 1989, l'omonima contrada a ridosso della frazione di ...

Celebration Italia e Comune di Caserta. Al Parco Aranci il Basket protagonista

Domani, domenica 2 agosto il playground di Parco Aranci ospiterà una partita del tutto amichevole, organizzata dai ragazzi dell’associazione Celebration Italia insieme agli amici americani del gruppo ...

Il complesso abitativo di Talsano doveva essere ben altro, invece un colpo di spugna ha infranto le promesse fatte in precedenza Nell'ormai lontano 1989, l'omonima contrada a ridosso della frazione di ...Domani, domenica 2 agosto il playground di Parco Aranci ospiterà una partita del tutto amichevole, organizzata dai ragazzi dell’associazione Celebration Italia insieme agli amici americani del gruppo ...