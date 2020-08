Ostia, regolamento di conti tra la folla: colpi di pistola contro una casa, un arresto (Di sabato 1 agosto 2020) Far west tra la folla sul litorale romano. regolamento di conti tra malavitosi in pieno giorno ad Ostia davanti a decine di passanti. Otto colpi di pistola sono stati sparati da un uomo in via Vasco ... Leggi su leggo

Una decina di colpi esplosi in via Vasco de Gama, nessun ferito. Forse si è trattato di un regolamento di conti per questioni di droga | CorriereTv Sparatoria in strada sabato pomeriggio a Ostia, in v ...

La scena è di quelle che ci si aspetta di vedere nei film che raccontano di periferie degradate del profondo sud. Dove lo Stato dimentica interi caseggiati e in quei luoghi accade di tutto, compreso c ...

