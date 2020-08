Oleolito di limone fai da te: ecco la ricetta per farlo in casa (Di sabato 1 agosto 2020) L’Oleolito di limone ha innumerevoli benefici per pelle, capelli, unghie ed è ottimo contro la cellulite. Scopriamo la ricetta per farlo in casa. L’Oleolito di limone è un ottimo rimedio naturale che si ottiene dalla macerazione delle bucce dei limoni all’interno di un olio vegetale. Dal profumo intenso, l’Oleolito di limone può essere impiegato per … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Oleolito limone Oli essenziali: cosa sono e come sceglierli Voglio Vivere Così Magazine