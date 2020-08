Nathan Englander, un internauta di fronte a lutti, gioie, nodi talmudici (Di domenica 2 agosto 2020) Larry è un ebreo di New York. I suoi trent’anni hanno addosso i primi segni dell’invecchiamento, mentre la sua quotidianità si srotola pigramente, i giorni trascorsi nel settore della pubblicità, le notti strafatte di canne e junk food. Solo la pornografia del web, di cui è avido consumatore, riesce a provocare qualche sussulto nella sua esistenza indifferente e consegnata, con piena avvertenza, alla più meccanica pulsionalità. La famiglia di origine è ortodossa, con le radici nel quartiere chassidico di Brooklyn. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

rosatea72 : #atlantide #desaparecidos consiglio a tutti la lettura di un bellissimo libro su questo argomento....'Il ministero… -

Ultime Notizie dalla rete : Nathan Englander

Il Manifesto

Lo stile asciutto e la scrittura impeccabile. Nathan Englander, Kaddish.com. Una storia da non perdere per chi ha amato la serie Shtisel. Il mondo ortodosso ebraico che parla di se stesso e ragiona ...Un padre muore e il peso della tradizione ricade sul figlio che deve piangerlo e pregarlo, seguendo un rituale in cui il tempo si perpetua e nessuno può sottrarsi al dogma. Ma se così non fosse? Da un ...