Morta la principessa Giorgiana Corsini, aveva 80 anni (Di sabato 1 agosto 2020) Giorgiana Corsini, moglie del principe Filippo Corsini, è Morta durante un bagno in mare all’Argentario. La principessa Giorgiana Corsini è Morta oggi all’ospedale di Grosseto. La nobildonna, moglie del principe Filippo Corsini, si è sentita male durante un bagno in mare nella sua tenuta nell’Argentario in Toscana. Nonostante i soccorsi tempestivi e il rapido trasporto in elisoccorso all’ospedale di Grosseto non c’è stato niente da fare. I medici del nosocomio toscano hanno potuto solo constatare il decesso della donna. L’ipotesi più probabile è che la principessa Corsini abbia avuto un infarto che non le ha lasciato scampo. ... Leggi su bloglive

