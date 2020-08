La lite tra fidanzati diventa una mega-rissa: 12 denunce (Di sabato 1 agosto 2020) Inizia come un normale litigio tra fidanzatini, finisce in mega-rissa per strada. Succede a Tor Bella Monaca, dove quella che sembrava una banale discussione tra ragazzi è degenerata in un parapiglia collettivo. La situazione è precipitata quando il padre di lui ha gettato una sedia dal balcone infrangendo il parabrezza della macchina dove stavano parlando i due giovani. Da lì, inizia il far west: arrivano i parenti della ragazza e comincia la rissa che si è conclusa anche con un ricovero in ospedale. Arrivate le forze dell'ordine è scattata la denuncia per 12 persone. Leggi su iltempo

fattoquotidiano : Camici Lombardia, lite tra Corrao e il leghista Molinari su La7. “Fontana non ha pagato tasse”. “Usate covid per me… - AnsaTrentinoAA : Lite tra fidanzati termina in arresto per droga. Operazione della Questura di Trento |#ANSA - albiuno : RT @Marzialoreti2: Carabiniere in fin d vita per aver provato a sedare una lite tra immigrati irregolari tra il silenzio del @pdnetwork,#la… - MassimoMerlo1 : @marcomiluzio87 Grosso ha rifiutato aspettando una chiamata dalla B, su Pecchia credo solo un sondaggio sia stato f… - Marzialoreti2 : Carabiniere in fin d vita per aver provato a sedare una lite tra immigrati irregolari tra il silenzio del… -