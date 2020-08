Inzaghi: «Un po’ di nervosismo con Gattuso? Non è bello da vedere ma può succedere» (Di sabato 1 agosto 2020) Inzaghi a fine partita «Non volevamo finire quarti, spiace. Sapevamo che l’Atalanta stava perdendo, volevamo arrivare terzi. C’era un po’ di nervosismo, è normale, adesso tutto è tranquillo. Potevamo far meglio del quarto posto ma nulla toglie al campionato della Lazio e dei ragazzi». «Abbiamo lasciato dietro Napoli, Milan, dopo quattro anni dobbiamo cercare di migliorarci, di fare un ottimo cammino in Champions». «Non ci siamo visti con Gattuso ma non c’è nessun problema. È normale. Non è bello da vedere ma sono cose che possono succedere». «Il contratto? Non abbiamo avuto il tempo di parlarne. Io penso che ci incontreremo con molta serenità con Tare e il ... Leggi su ilnapolista

zazoomblog : Inzaghi: «Un po’ di nervosismo con Gattuso? Non è bello da vedere ma può succedere» - #Inzaghi: #nervosismo… - MinaInterista : @ricky_sartori95 Gasperini è un po’ come Simone Inzaghi, è tollerato solo dai tifosi della squadra che allena. Qu… - napolista : Inzaghi: «Un po’ di nervosismo con Gattuso? Non è bello da vedere ma può succedere» «Il contratto? Penso che ci in… - majewsky2000 : Vogliamo ai microfoni in contemporanea Gattuso e Inzaghi..regalateci un po’ di trash come Sarri fece con Mancini pls - laziocrazia : 62' Luis lancia Correa un po' lungo però, Ospina chiude in uscita. Allora Inzaghi cambia tutto inserendo un difenso… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi po’ Ospina ce facette alliccà 'e bbaffe a nnujeaute 'ntribbuna-divano IlNapolista