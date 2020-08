Il sondaggio sulle elezioni in Toscana (Di sabato 1 agosto 2020) Un sondaggio sulle elezioni regionali in Toscana commissionato a EMG da Italia Viva e di cui si parla oggi su Repubblica Firenze dà in vantaggio la coalizione che sostiene Eugenio Giani, ma il centrodestra che ha candidato la leghista Susanna Ceccardi è a 4 punti. Fi ferma al 4%; il Movimento 5 Stelle è fermo all’8%, con altri al di fuori delle coalizioni al 5%. Secondo il sondaggio il Pd è nettamente avanti sulla Lega, con il 31,5% contro il 25, che comunque è ben al di sopra del 16,2% ottenuto alle ultime Regionali nel 2015. Il partito di Salvini si fa forte dell’appoggio di Fratelli d’Italia, che raggiunge l’11%, mentre Forza Italia è ferma al 4%. Nel centrosinistra subito ... Leggi su nextquotidiano

(Teleborsa) - Rivisto leggermente al ribasso l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima d ...

Mojito amaro per Salvini. Al Papeete Beach Matteo non balla più. Il Capitano torna sul luogo del declino. Dove iniziò la sua curva discendente

È passato solo un anno, ma in politica a volte un anno può corrispondere ad un’era geologica. La location scelta dal segretario della Lega Matteo Salvini per trascorrere qualche giorno di vacanza è la ...

