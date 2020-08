Grande Fratello, che fine ha fatto Tommy Vee? Eccolo oggi a 47 anni (Di sabato 1 agosto 2020) Noto per aver preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello, che fine ha fatto Tommy Vee? Tommy Vee al Grande Fratello Arrivato quarto nel corso dell’edizione del Grande Fratello che ha visto trionfare Serena Garitta, Tommaso Vianello ha riscosso molto successo grazie alla sua partecipazione al reality. Durante la sua permanenza nella casa più … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

_unnomestrano : RT @aessial9: ~E se non ci fosse nulla dopo questo? Niente pace, solo oscurità? -La affronteremo insieme, come sempre ~Non merito l'amore c… - adri9lli : @nicmax25 @GiusiFasano E votano ... dovrebbero votare solo per il grande fratello e le altre cavolate varie - iicecrjeam : ma anche i vostri genitori si fidano più di vostra sorella/vostro fratello solo perché è più grande? - Toba_60 : Il Grande Fratello Offerto da Bill Gates - Tanto_Archilo : @matteosalvinimi Ma ti pare che devi dare le prove della gente che ti fa i complimenti e chiede la foto, per dimost… -