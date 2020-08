Gasperini: “E’ difficile colmare i punti con la Juve, abbiamo tanto da migliorare” (Di sabato 1 agosto 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l’Inter: “L’Atalanta adesso non può pensare di colmare i punti con l’Inter e la Juventus. Noi dobbiamo fare meglio anno dopo anno, la Juventus alle volte fa 100 punti, altre invece ne fanno 80. Noi abbiamo tanto da migliorare, abbiamo avuto il tempo con largo anticipo di potere programmare il futuro. La decrescita felice non mi piace, bisogna cercare di alzare sempre l’asticella. E’ sempre difficile fare un secondo posto o lottare per lo Scudetto. Noi dobbiamo lavorare per migliorare la squadra, compatibilmente con le disponibilità che non sono quelle delle grandissime ... Leggi su alfredopedulla

