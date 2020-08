Formula 1, fuori le Haas e le Alfa Racing dal Q1: le Qualifiche del GP di Inghilterra LIVE (Di sabato 1 agosto 2020) Si fa sul serio a Silverstone, è il giorno delle Qualifiche e della definizione dunque della griglia di partenza del Gran Premio di Inghilterra, in programma nella giornata di domani. Mercedes favorite per ottenere la prima fila, con Red Bull e Racing Point a caccia di quel colpo di coda che spariglierebbe le carte in tavola. Più indietro la Ferrari, che punta almeno alla terza fila per tenersi dietro il gruppone in partenza. Le Qualifiche del GP di Inghilterra LIVE: Ore 15:18 – Terminato il Q1, eliminate le due Haas di Magnussen e Grosjean, le due Alfa Racing di Giovinazzi e Raikkonen oltre alla Williams di Latifi; Ore 15:09 – Bottas subito davanti, Leclerc e Vettel per adesso non rischiano; Ore 15:00 ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Formula fuori Formula 3, GP Silverstone: Lawson trionfa in Race 1, Piastri secondo Sky Sport Formula Regional, Misano, Gara 1: Rasmussen si impone nel caos

Il pilota del team Prema è stato abile nel tenersi lontano dai guai alla prima curva ed ha centrato il successo precedendo Pasma e Jamie Chadwick. Arthur Leclerc costretto subito al ritiro. La prima g ...

Formula 3, GP Silverstone: Lawson trionfa in Race 1, Piastri secondo

Pole position Prema in F3 sul tracciato storico di Silverstone, le tre 'ferrarine' partono una davanti all'altra sulla verticale di sinistra, Piastri terzo tempo, Vesti quinto. Variabili impazzite nel ...

