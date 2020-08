Fiorentina, Castrovilli: “Indossare la maglia numero 10 sarebbe un sogno” (Di sabato 1 agosto 2020) Gaetano Castrovilli è pronto a prendere definitivamente le chiavi del centrocampo della Fiorentina e in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha rivelato di essere orgoglioso della possibilità di indossare nella prossima stagione la maglia numero 10: “Certamente è la responsabilità più grande della mia carriera. Ho solo 23 anni e la Fiorentina è un club importantissimo con una grande storia ed un grande futuro davanti. Io devo ancora lavorare e migliorare molto, ma darò sempre tutto per questa maglia: la Fiorentina mi ha cambiato la vita. Indossare la ’10’ sarebbe un sogno, è una maglia molto pesante che va onorata. Io sono giovane e non ho avuto la ... Leggi su sportface

