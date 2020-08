Facebook e Google dovranno pagare i media australiani per pubblicare notizie (Di sabato 1 agosto 2020) Nessun ostacolo a Facebook e Google nella loro attività di divulgazione di notizie, ma la volontà di far sì che ciò avvenga in maniera equilibrata e soprattutto senza effetti negativi sugli introiti dei media tradizionali. È questo, in sintesi, l’obiettivo che si propone il governo dell’Australia che sta per varare una nuova normativa che obbligherà … Leggi su periodicodaily

