Don Balon: Juve e Liverpool su Fabian Ruiz (Di sabato 1 agosto 2020) Bomba di mercato per quanto riguarda Fabián Ruiz da DonBalon. Secondo il portale spagnoli infatti il centrocampista del Napoli vuole giocare la Champions anche nella prossima stagione, cosa che potrebbe accadere con gli azzurri solo se vincessero questa edizione. Fabian a 24 anni sente il bisogno di evolversi in termini di obiettivi sportivi e proprio per questo sta ascoltando altre possibili offerte. Tra le squadre che hanno chiare intenzioni non ci sono né Barça né Real Madrid, ma la Juve La Vecchia Signora continua a spostare le fiche a centrocampo e, questa volta, considera Fabián Ruiz un notevole complemento per Arthur Melo e Adrien Rabiot in un’area che cerca di ringiovanire. La seconda possibilità aperta per Fabian sarebbe ... Leggi su ilnapolista

napolista : Don Balon: #Juve e #Liverpool su #FabianRuiz Il centrocampista spagnolo vuole disputare la Champions nella prossim… - enrico_gasta : RT @marcomaioli1: Don Balon non sbaglia mai - killbix : @marcomaioli1 Essere nella lista di Don Balon equivale più o meno ad una condanna a morte sportiva. - _CalcioItaliano : RT @marcomaioli1: Don Balon non sbaglia mai - elrossoner : @marcomaioli1 siamo un po’ tutti nella lista di Don Balon -

Ultime Notizie dalla rete : Don Balon Don Balon: Juve e Liverpool su Fabian Ruiz - ilNapolista IlNapolista Dalla Spagna - Altro scambio Juve-Barça? Sul piatto Rakitic e Bentancur

Juventus e Barcellona, dopo aver concluso lo scambio Arthur-Pjanic, potrebbero sedersi nuovamente attorno ad un tavolo per un altro scambio, sempre centrocampo. E' quanto afferma Don balon che spiega ...

Calciomercato Juventus, ecco Rakitic: scambio col Barcellona!

Barcellona e Juventus, secondo Don Balon, potrebbero tornare a sedersi attorno ad un tavolo per trattare lo scambio Bentancur-Rakitic L’asse Barcellona-Juventus continua ad essere caldo. Le due squadr ...

Juventus e Barcellona, dopo aver concluso lo scambio Arthur-Pjanic, potrebbero sedersi nuovamente attorno ad un tavolo per un altro scambio, sempre centrocampo. E' quanto afferma Don balon che spiega ...Barcellona e Juventus, secondo Don Balon, potrebbero tornare a sedersi attorno ad un tavolo per trattare lo scambio Bentancur-Rakitic L’asse Barcellona-Juventus continua ad essere caldo. Le due squadr ...