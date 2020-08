(D’)Amore per il Benevento: “Vorrei applaudire i giallorossi di Insigne piccolino” (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ospite della quarta serata del Bct, l’attore e registra Marco D’Amore ha trovato il tempo di parlare non solo di cinema. Tra le passioni del 39enne originario di Caserta c’è anche il calcio e allora è stato inevitabile un passaggio sul Benevento, fresco di promozione in serie A. “Io sono un grande appassionato di calcio“, ha svelato D’Amore al Festival del Cinema e della Televisione, “nel Benevento c è Insigne piccolino e poi Benevento è una città campana, quindi sono felicissimo di questa promozione“. Dalla felicità alla speranza, la stessa di tanti tifosi e appassionati. “Spero di poter venire a vedere qualche partita al Ciro Vigorito e di poter ... Leggi su anteprima24

