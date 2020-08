Coronavirus, due micro focolai a Cerignola: sono 11 i positivi (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus a Cerignola: segnalati due micro focolai. sono undici le persone positive, appartenenti a due gruppi familiari diversi Il Coronavirus torna anche in Puglia. Secondo quanto riportato dall’Ansa, infatti, sono stati segnalati due micro focolai a Cerignola, in provincia di Foggia. Stando ai dati riferiti dall’Asl di Foggia, sono 11 le persone attualmente positive. Si … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus, due micro-focolai a Cerignola: contagiate 2 famiglie La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus, focolaio a Cerignola: almeno 11 i positivi e tamponi che proseguono anche tra gli operatori sanitari dell’ospedale “Tarella”

In realtà questi 11 contagiati (al momento), appartengono a due micro-focolai presenti a Cerignola, costituiti da sette e quattro persone. Tutti gli undici contagiati appartengono ai rispettivi nuclei ...

