Coronavirus, da ieri meno nuovi contagi (295), e meno vittime (5), aumentano i guariti: 255 in 24 ore (Di sabato 1 agosto 2020) Dunque oggi, come capita ogni week-end (curiosa coincidenza), dai dati forniti poca fa dalla Protezione civile, rispetto a ieri nelle ultime 24 ore sono diminuiti i nuovi contagi, pur confermando un numero comunque alto: 295. Attualmente, dall’inizio dell’emergenza, ben 247.832 italiani hanno avuto a che fare con il Covid-19. I positivi oggi sono in tutto 12.457. Nel dettaglio, i nuovi casi censiti appartengono soprattutto all’Emilia Romagna (+56), alla Lombardia (+55) ed al Veneto (+46). Da ieri le regioni senza nuovi contagi, oltre che il territorio della Provincia Autonoma di Trento, sono Valle d’Aosta e Basilicata. Per quel che riguarda invece le vittime, nelle ultime 24 ore sono tornate a scendere: 5, portando così il ... Leggi su italiasera

