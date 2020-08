Coronavirus, caso di un bambino a Nola. Vari contagiati a un funerale (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, un bambino di cinque anni è risultato positivo. Un funerale a Cicciano ritenuto fonte di molti contagi in zona, da Cimitile ad Acerra Coronavirus, è risultato positivo anche un bambino di cinque anni di Nola. Anche il suo caso è collegato al giovane tornato dalla Serbia che con i confinanti Kosovo e Montenegro nelle ultime settimane era stato inserito nella lista dei viaggi proibiti proprio per l’alto rischio di quelle zone. Il bambino di Nola frequentava un campo estivo dove c’era anche una bambina imparentata con il giovane che era stato nel paese balcanico, ma il numero dei contagiati, purtroppo, pare destinato a salire nelle prossime ore e sono circa ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : Nuova ordinanza del governatore @FontanaPres : in #Lombardia dal 1 agosto al 10 settembre obbligo di #mascherine al… - generacomplotti : RT @elnaza: Come cambia il tempo.. interessante sviluppo mentale dell'idea dei soldi e il potere che creano.. interessante.. - lucatremolada : RT @sapomnia: +++Aggiornamento al #31luglio+++ Una gif che ripercorre gli ultimi tre mesi della diffusione del #coronavirus Qui la mappa i… - paoloigna1 : Giusto per ricordare - GCerrai : RT @SilvanoSalviato: Lo strano caso Italia Di Luciano Barra Caracciolo (@LucianoBarraCar), 'Questo libro è un’ottima occasione per cambiare… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus caso Coronavirus, a Parma zero decessi e un caso ParmaToday Coronavirus Lazio, 18 nuovi casi: 5 sono d’importazione, nessun morto nelle ultime 24 ore

Sono 18 i casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Di questi, 4 provengono da altre regioni d'Italia, mentre 5 sono d'importazione: si tratta di un caso dal Bangladesh, uno dall'A ...

Coronavirus, positivo un altro dentista dei paesi vesuviani: tampone per 100 persone

Dei nove positivi al Coronavirus di ieri due sono a Pozzuoli: si tratta di un dentista con studio nella cittadina flegrea e residenza a Portici e di un suo contatto: il professionista sarebbe stato in ...

Sono 18 i casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Di questi, 4 provengono da altre regioni d'Italia, mentre 5 sono d'importazione: si tratta di un caso dal Bangladesh, uno dall'A ...Dei nove positivi al Coronavirus di ieri due sono a Pozzuoli: si tratta di un dentista con studio nella cittadina flegrea e residenza a Portici e di un suo contatto: il professionista sarebbe stato in ...