Ciclismo | Strade Bianche 2020 oggi in tv | diretta | orari e streaming

Sabato 1 agosto è il gran giorno della Strade Bianche 2020, che riapre il calendario World Tour del Ciclismo internazionale dopo mesi di stop forzato dalla pandemia. Uno spettacolo davvero incredibile quello della Classica toscana, che scatterà alle 13:45 per giungere dopo 184 chilometri e undici tratti sterrati in Piazza del Campo a Siena intorno alle 18:30. La diretta tv inizierà dalle 16:50 su RaiDue e su Eurosport, oltre che in streaming grazie a Rai Play ed Eurosport Player.

