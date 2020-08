Christian Estrosi, l’orgoglio nizzardo (Di sabato 1 agosto 2020) La città di Nizza, nel sud della Francia, è un’insospettabile patria di motociclisti. E’ la città che ha dato i natali a Fabio Quartararo, fresco di dominio nei GP di Spagna e di Andalusia MotoGP. Ma prima di lui c’è stato un altro pilota che ha dato lustro a questa località della Costa Azzurra, non troppo lontana dal confine di Ventimiglia. Christian Estrosi, oggi protagonista dell’arena politica, è stato uno dei piloti francesi più di spicco degli anni 70. View this post on Instagram Quelle émotion de revoir la mythique Pernod Compétition 250 GP, une moto 100% française, et surtout celle qui m’a accompagné entre 1981 et 1983 dans les 3 dernières saisons en catégorie 250cc auxquelles j’ai participé, et ... Leggi su sport.periodicodaily

Se chiedete ai francesi chi è il loro più importante motociclista, probabilmente vi diranno Fabio Quartararo, ma i più datati è probabile che vi facciano il nome di Patrick Pons o Christian Sarron. In ...

Nizza: un adjoint si occuperà delle relazioni col Principato di Monaco

Non si tratta di un Ministro degli Esteri e nemmeno di un ambasciatore, ma avrà molti settori da curare: dai trasporti all’ambiente ed alle start-up. Rapporti sempre più stretti con il Principato Non ...

