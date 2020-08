Automi, dallo stupore al trastullo (Di domenica 2 agosto 2020) Un’enciclopedia tedesca del XVIII secolo afferma che gli Automi sono «strumenti meccanici, approntati in modo così sottile e artificioso secondo le arti della geometria, da muoversi e andar intorno senza l’aiuto di una forza esterna»; questa definizione spiega come il più grande stupore suscitato da questi oggetti nei secoli passati nascesse dal fatto d’essere semoventi, d’avere cioè un ingranaggio che, celato, desse loro tutta l’apparenza della vita. Nell’infanzia delle macchine, questo genere d’incantamento non doveva essere privo d’un sentore di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

