WWE – Fabian Aichner e Marcel Barthel si confermano NXT Tag Team Champions: sconfitti gli Ever-Rise (Di venerdì 31 luglio 2020) Fabian Aichner si conferma NXT Tag Team Champion, insieme al suo compagno di coppia Marcel Barthel. Nell’ultimo episodio di NXT l’italiano ha sconfitto gli Ever-Rise, il Tag Team formato da Chase Parker e Matt Martel, conservando i titoli conquistati il 13 maggio. L’altoatesino, primo campione italiano in WWE dai tempi di Bruno Sammartino (era il 1977) continua la sua ascesa ai piani alti di NXT. Il campione di Falzes avrà un’altra sfida alle porte, quella contro l’Undisputed Era, che ha avuto un confronto con i due campioni di coppia: in futuro potrebbe esserci un match che sicuramente promette spettacolo fra atleti straordinari. L’Undisputed Era, “stable” già campione di coppia (con ... Leggi su sportfair

