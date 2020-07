Vacanze al mare ai tempi del Covid: oltre i timori e le perplessità generali, ecco il vademecum per partire col piede giusto (Di venerdì 31 luglio 2020) Siete andati oltre i timori e le perplessità generali, avete scelto di sfidare la sorte e di non rinunciare per nessuno motivo al mondo alla vostra “tintarella di luna”. Per i veri amanti del mare, un’estate senza la salsedine, rumore delle onde, abbronzatura, tramonti e aperitivi in spiaggia non è neanche lontanamente definibile come tale. Per questo motivo, superato lo scetticismo iniziale in molti hanno scelto di contribuire alla ripresa economica affidandosi alle coccole di albergatori e operatori turisti delle nostre meravigliose località balneari. Quest’anno, anche chi in passato aveva preferito l’estero, avrà il piacere di scoprire (o riscoprire) la grande bellezza che spesso si cela sotto il proprio sguardo. Dopo l’interminabile attesa, il momento ... Leggi su domanipress

Treni Riviera Romagnola, da sabato 1 agosto più corse per chi va in vacanza

da domani (sabato 1 agosto), per agevolare la mobilità delle persone che scelgono il treno e la Riviera Romagnola per le proprie vacanze. Trenitalia Tper e Regione Emilia Romagna incrementano il ...

“Luca”, il nuovo film d’animazione della Pixar-Disney è ambientato nella riviera ligure

Genova. La riviera ligure sarà l’ambientazione del prossimo film d’animazione della Pixar-Disney.Si chiamerà “Luca” e sicuramente fungerà da volano per l’economia turistica della regione. Il regista è ...

