Una settimana di «negazionismo» e «complottismo» in Parlamento (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 luglio)Un intervento al Senato e tre alla Camera, tutti nella stessa settimana. Il primo è quello soprannominato dei «negazionisti», dove doveva intervenire anche Guido Silvestri per poi ritirare la sua partecipazione una volta scoperto chi erano gli altri ospiti. Tra questi, per esempio, c’era Giulio Tarro – poi presente in un altra conferenza stampa alla Camera con altri personaggi controversi sul tema nuovo Coronavirus e Covid-19. Durante il convegno al Senato abbiamo sentito di tutto: dalle dichiarazioni di Andrea Bocelli a quelle di Alberto Zangrillo (il quale ha ammesso, ancora una volta, l’errore comunicativo raccontato a Open a inizio giugno), fino alle varie reazioni dal sindaco leghista di Codogno a quelle dell’infettivologo Galli. Risulterebbe difficile parlare di ... Leggi su open.online

Report Covid: “Virus circola ancora, nuovi focolai”

Monitoraggio realizzato da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità relativo al periodo 20-26 luglio: “Il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da Sars-CoV-2 in ...

