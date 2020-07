Tornano le conferenze dal Papeete Salvini: "Virus? A qualcuno serve" (Di venerdì 31 luglio 2020) “A me non interessa coinvolgere altri, sceglieranno gli avvocati le strategie. Ringrazio il ministro Tria che ieri ha detto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto tutti assieme”, all’indomani dell’autorizzazione a procedere decisa dal Senato sul caso Open Arms, Salvini parla coi cronisti dal Papeete ma non ha intenzione di chiamare in correità il premier Conte Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Tornano le conferenze dal Papeete Salvini: 'Virus? A qualcuno serve' - Affaritaliani : Tornano le conferenze dal Papeete Salvini: 'Virus? A qualcuno serve' - Affaritaliani : Salvini, tornano le conferenze dal Papeete. “Virus? A qualcuno conviene” - TheDDAway : Fra poco tornano le conferenze di Borrelli #coviditalia -