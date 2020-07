Temptation Island, le confessioni di Filippo Bisciglia: “É stato il momento più difficile” (Di venerdì 31 luglio 2020) Avventura portata a termine, ancora una volta, con un enorme successo per Filippo Bisciglia, l’amatissimo conduttore che ha portato in cima alla classifica dello share Temptation Island. Il viaggio nel cuore dei sentimenti dei partecipanti è riuscito a tenere incollati allo schermo oltre 4 milioni di telespettatori collezionando uno share da urlo ma questo è solamente lo straordinario epilogo di un’edizione che ha saputo intrattenere sin dalla prima puntata. A conti fatti e con tanta soddisfazione, Filippo Bisciglia racconta a Fanpage.it i momenti più difficili in cui, nel corso del programma, si è sentito in dovere di intervenire. Filippo Bisciglia, il grande successo di Temptation ... Leggi su thesocialpost

