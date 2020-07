Steam si aggiorna e rende molto più difficile acquistare giochi a prezzo più basso attraverso una VPN (Di venerdì 31 luglio 2020) Valve ha reso molto più rigoroso il modo in cui gli utenti possono cambiare il proprio Paese su Steam. Ora, se provate a cambiare l'impostazione del vostro Paese in un altro luogo, Steam vi richiederà di effettuare un acquisto con un metodo di pagamento di quel determinato Paese che avete selezionato. Ma cosa significa questo? Bene, se siete tra coloro che usano una VPN per cercare di ottenere giochi un po' più economici sarà molto più difficile farlo da ora.Mentre questo potrebbe sembrare un atto di avidità da parte di Steam, in realtà le cose sono un po' diverse. I prezzi regionali vengono decisi in modo tale che gli utenti di aree a reddito più basso possano accedere a giochi ... Leggi su eurogamer

