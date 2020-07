Salvini vs Levy, tutto lo scontro epico (Di venerdì 31 luglio 2020) Nell'ultima puntata di Quarta Repubblica, è andato in onda un confronto molto "vivace" tra Matteo Salvini e il filosofo francese di sinistra Bernard-Henri Levy, tanto da aver avuto molto eco nei giornali e nei media dei giorni seguenti. Dall'Unione Europea agli immigrati, tante le differenze tra i due. Ecco i momenti salienti dello scontro. Dalla puntata del 27 luglio 2020L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

