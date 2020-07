Roma: ospitava turisti in casa per drogarli e violentarli (Di venerdì 31 luglio 2020) La brutta avventura è capitata a tre giovani tedeschi, un uomo li ha ospitati nella sua casa Romana con una scusa, per narcotizzarli e violentarli Fonte foto: (Getty Images)Non è una bella avventura, quella vissuta da tre giovani tedeschi in Italia. Anzi, è probabile che purtroppo, il ricordo più vivo che avranno della bellissima Roma, sarà quello di una violenza sessuale subita nel sonno. I tre, non avevano avuto sospetti, stranamente, quando tramite un’applicazione, un trentanovenne della Capitale italiana gli aveva offerto ospitalità nella sua abitazione gratuitamente. Roma, violenza sessuale subita da tre tedeschi Fonte foto: (Getty Images)I Carabinieri, hanno arrestato due giorni fa un trentanovenne residente nella Zona Re di ... Leggi su chenews

