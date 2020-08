Quando il PCI di Berlinguer combatteva l'immigrazione clandestina (Di venerdì 31 luglio 2020) immigrazione: gli opposti estremismi Nel 1981, Quando l'ex compagno Matteo Salvini aveva 8 anni, presentammo la proposta di legge n. 2990* mirata a riconoscere agli immigrati regolari tutti diritti e i doveri attribuiti agli emigranti italiani soprattutto in Europa. di Agostino Spataro * (*http://legislature.camera.it/ dati/leg08/lavori/stampati/pdf/29900001.pdf?fbclid=IwAR1d271b3qeuYEPTuCimnX0a2 rwaurCJNr 2DUzRrMwbkYJAxyt mkxHaY Certo, oggi, il contesto politico nazionale e (...) - Tribuna Libera / Libri, immigrazione, Migranti, Profughi Leggi su feedproxy.google

sinigagl : RT @ComSax: @sdelbino @gadlernertweet @Anpinazionale Ma che dici, il PCI e la sinistra ha dato dignità al lavoro ed ai lavoratori, il sinda… - rpinci : RT @PiccoloAmerica: Don Matteo Zuppi è tornato nella sua Trastevere ? «I primi ricordi a #Trastevere? Il motorino fregato... O quando face… - m_GIGI_b : @sdelbino @ComSax @gadlernertweet @Anpinazionale Bro, avrai girato il mondo ma non ti sei accorto che il tuo primo… - RobertaCasalbon : @leopadanofe @matteosalvinimi Mi ricordi quando il PCI è stato al potere? No perchè in questo momento ho un vuoto di memoria?? - Pippo60641 : @GagliardoneS Ricordo molto bene quando c'è stata la scissione dei vari partiti che oggi vediamo dentro lo lo stess… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando PCI Quando il PCI di Berlinguer combatteva l’immigrazione clandestina AgoraVox Italia Regali non richiesti: il libro per le vacanze estive

Un “comunicatore” anarco-libertario ha ordinato una cinquantina di copie del saggio La Forza del Capitalismo - Un viaggio nella storia recente di cinque continenti di Rainer Zitelmann (IBLLibri, pp.34 ...

Le ossa ignote delle Fosse Ardeatine hanno di nuovo un volto e un nome

L’università di Firenze, in collaborazione con il Ris di Roma, restituisce l’identità alle vittime sconosciute dell’eccidio nazista del 1944 partendo dall'analisi del dna mitocondriale FIRENZE. Heinz ...

Un “comunicatore” anarco-libertario ha ordinato una cinquantina di copie del saggio La Forza del Capitalismo - Un viaggio nella storia recente di cinque continenti di Rainer Zitelmann (IBLLibri, pp.34 ...L’università di Firenze, in collaborazione con il Ris di Roma, restituisce l’identità alle vittime sconosciute dell’eccidio nazista del 1944 partendo dall'analisi del dna mitocondriale FIRENZE. Heinz ...