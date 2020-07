Piano di Zona S2, progetto I.T.I.A. “Key of change”: pervenute 338 domande (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Piano di Zona Ambito S2, in riferimento al progetto “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, intitolato “Key of change”, comunica che alla data di scadenza degli avvisi pubblici sono pervenute 338 domande. Si tratta delle istanze per partecipare alle tre azioni previste dal progetto: A) Servizi di supporto alle famiglie, B) Percorsi di empowerment, C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale. Il progetto è finanziato per complessivi € 963.421,00 dalla Regione Campania ed è finalizzato alla realizzazione di due Centri Territoriali di Inclusione a Cava de’ Tirreni ed in Costiera Amalfitana. Di seguito nel dettaglio le azioni che compongo il progetto:AZIONE ... Leggi su anteprima24

Otto anni fa è iniziato il progetto che ha previsto la progressiva sostituzione dei punti luce sul territorio comunale di Montelupo Fiorentino, da impianti ormai desueti a sistemi di nuova generazione ...

