Paura a Volturara, auto in transito avvolta dalle fiamme (Di venerdì 31 luglio 2020) Paura sulla Napoli-Canosa: auto avvolta dalle fiamme 26 July 2020 La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, durante la mattinata di oggi 31 luglio, è intervenuta a Volturara ... Leggi su avellinotoday

Ultime Notizie dalla rete : Paura Volturara

AvellinoToday

Il Tamara Tour Italia, che l’alpinista altoatesina ha ideato e preparato per quest’anno, è più scanzonato delle spedizioni in Himalaya o in Siberia, e una dimostrazione di come sia possibile praticare ...