Osimhen pazzo di Napoli | Non vedo l' ora di indossare questa maglia

Il Napoli ha piazzato il primo colpo per la prossima stagione. Si tratta di Victor Osimhen, acquistato a titolo definitivo dal Lille per 70 milioni di euro (pagabili in cinque anni) più 10 milioni di bonus. Al club francese, ma in un'operazione distinta, si sono trasferiti Karnezis, Manzo, Palmieri e Liguori. L'attaccante nigeriano ha invece firmato un contratto quinquennale da 4 milioni di euro. Dopo l'annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis, è arrivata la risposta immediata di Osimhen...

(di Arturo Minervini) - Zero ad una squadra frigida. Incapace di provare sentimenti, piatta come un mare che ha smesso di lasciarsi solleticare dalla brezza di fine giornata e si abbandona ad una quie ...

L'ex laterale ora opinionista e commentatore tv anche della Ligue1, Federico Balzaretti, ha parlato a DAZN di Victor Osimhen paragonandolo al suo ex compagno Edinson Cavani: "E' il giocatore che più h ...

