Nocera, 18enne seduta su un muretto travolta da un'auto: le amputano una gamba (Di venerdì 31 luglio 2020) Incidente stradale tra due auto a Salerno: soccorsi i feriti 29 July 2020 Drammatico incidente nella notte, tra Nocera Superiore e Cava, all'altezza del McDonald's . Proprio lì, infatti, una 18enne è ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Nocera 18enne

E’ stato necessario amputare la gamba alla 18enne di Cava de’ Tirreni travolta da un’auto mentre era seduta su un muretto a Nocera Superiore, in via Nazionale assieme ad una amica. Secondo il sito ‘In ...Incidente stradale la scorsa notte su via Nazionale a Nocera Superiore, dove una ragazza, insieme ad una sua amica, è stata travolta da un’auto proveniente da Cava de’ Tirreni. La 18enne di Cava de ...