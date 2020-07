Migranti: la ricetta di Leu, via i decreti sicurezza di Salvini e accordi con la Libia (Di venerdì 31 luglio 2020) Questa maggioranza deve cambiare totalmente le politiche sull'immigrazione: via i decreti sicurezza e i vergognosi accordi con la Guardia costiera libica, sostiene Leu Leggi su firenzepost

FirenzePost : Migranti: la ricetta di Leu, via i decreti sicurezza di Salvini e accordi con la Libia - MaffeoDaniela : Sbarchi, la ricetta delle sardine: 'Solidali coi migranti positivi' - Simona51885206 : - LPincia : RT @angyco888: Sbarchi, la ricetta delle sardine: 'Solidali coi migranti positivi' - Giacomo2500 : @6000sardine -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti ricetta

ilGiornale.it

La situazione è davvero preoccupante: il governo continua ad aprire i porti e a permettere l'approdo degli immigrati nel nostro Paese. Il feeling tra clandestini e sinistra non è certamente una novità ...“Lo chiameremo “Premio Lupo” - dissi, in onore del nostro territorio che, per similitudine, ha visto nello scorso secolo una netta diminuzione della presenza dei suoi abitanti e del braccato animale, ...