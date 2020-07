Migranti, Di Maio ai cittadini tunisi: “Non siete in guerra, non otterrete permesso di soggiorno”. Poi propone: “Sequestrare e affondare barche” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Non siete in guerra, non partite. Perché qui il permesso di soggiorno non lo otterrete. Il risultato saranno solo i rimpatri“. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che si rivolge direttamente ai cittadini della tunisia, Paese dal quale negli ultimi giorni si sono intensificate le partenze dirette in Italia. Il titolare della Farnesina ha spiegato che il governo sta lavorando a un accordo con la tunisia perché le imbarcazioni “vengano sequestrate e affondate”. L'articolo Migranti, Di Maio ai cittadini tunisi: “Non siete in guerra, non ... Leggi su ilfattoquotidiano

