Mercato Juventus, il Real piomba sul gioiello bianconero (Di venerdì 31 luglio 2020) Mercato Juventus – Secondo quanto riportato da Goal e ribadito dal portale spagnolo Don Diario, il Real Madrid avrebbe individuato la pedina ideale per rinforzare l’attacco di Zidane. Si tratta del brasiliano Douglas Costa, arrivato alla Juventus nell’estate 2018 per 40 milioni di euro ed ormai fuori dai progetti della “Vecchia Signora”. Il tecnico delle “Merengues” vede nel talento verdeoro il perfetto erede di Bale e potrebbe tentare l’assalto, mettendo sul piatto diverse pedine in uscita da Madrid. Mercato Juventus, Douglas Costa al Real Con Douglas Costa che interessa al Real Madrid, è naturale ipotizzare lo scambio che è sotto gli occhi di tutti. Toni Kroos, centrocampista delle ... Leggi su juvedipendenza

