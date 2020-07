Matteo Salvini: “Mi sono svegliato un po’ incazzato, un’ingiustizia” (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo il voto del Senato in merito al caso Open Arms, il leader della Lega Matteo Salvini: “Mi sono svegliato un po’ incazzato per aver subito un’ingiustizia senza senso”. Il leader della Lega Matteo Salvini dopo che ieri il Senato ha autorizzato il processo a suo carico per il caso Open Arms è tornato a … L'articolo Matteo Salvini: “Mi sono svegliato un po’ incazzato, un’ingiustizia” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

