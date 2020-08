ISS, 736 focolai in Italia. Indice RT sopra 1 in sette Regioni (Di venerdì 31 luglio 2020) L'Istituto Superiore di Sanità ha diffuso oggi il consueto rapporto settimanale sull'andamento dell'epidemia di COVID-19 in Italia, confermando quello che i bollettini quotidiani del Ministero della Salute avevano già lasciato immaginare: l'Indice di contagio RT nazionale ha superato quota 1 in sette diverse Regioni del nostro Paese.Allo stesso tempo, però, l'Indice RT nazionale è sceso a 0.98 e in anche in diverse Regioni è sceso rispetto alla settimana scorsa. L'ISS precisa:Persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta associati all'importazione di casi da Stati esteri. Il numero di nuovi casi di infezione sebbene rimanga nel ... Leggi su blogo

