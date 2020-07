Hellpoint: l'action RPG che unisce Dead Space e Dark Souls è finalmente disponibile (Di venerdì 31 luglio 2020) Hellpoint, il nuovo action RPG che unisce Dead Space e Dark Souls di Cradle Games e tinyBuild, è finalmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One.Hellpoint viene descritto come un oscuro e impegnativo RPG ambientato in un universo sci-fi ricco di atmosfera in cui il confine tra scienza e occulto è molto sottile."La stazione Irid Novo, un tempo l'apice glorioso dei traguardi umani, è ora devastata, completamente invasa da entità interdimensionali malvagie e dominata dalla volontà di malvagie Divinità cosmiche", si legge nella descrizione ufficiale.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Dopo il grande successo del primo Dark Souls moltissimi titoli hanno cercato di seguire le orme degli ultimi capolavori di FromSoftware, e Hellpoint è uno di essi. I soulslike condividono molti elemen ...

Con Hellpoint, il team canadese di Cradle Games si presenta ufficialmente al mercato videoludico. Fondata nel 2015, la giovane software house ha scelto di legare il proprio esordio a un obiettivo alqu ...

