GP Gran Bretagna, FP2: Stroll al top, ancora problemi per Vettel (Di venerdì 31 luglio 2020) E' stato Lance Stroll a prendersi il miglior tempo nelle Fp2 del Gran Premio di Gran Bretagna sul tracciato di Silverstone. Un 1'27"274 con il quale il canadese ha messo in riga tutti, battendo Albon ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkyTG24 : Coronavirus, nuovo lockdown in Gran Bretagna per 4 milioni di persone - SkySportF1 : UFFICIALE! Eccolo già in macchina: @HulkHulkenberg torna in #F1 prendendo il posto di Pérez per il #BritishGP Il L… - SkySportF1 : Super @Max33Verstappen nelle #FP1 ?? @ScuderiaFerrari in top-5, #Vettel fermo tutto il turno I risultati ?… - sportface2016 : #BritishGP | #Ferrari ad alti e bassi nel venerdì di libere di Silverstone - Sgommo : F1 News Ferrari: PL1 e PL2 Gran Bretagna, problemi per Vettel -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Coronavirus, "l'America è in una catastrofe sanitaria" | Gran Bretagna, slitta l'allentamento delle restrizioni TGCOM GP Gran Bretagna: Vettel FP1 terminate anzitempo, problema al sistema intercooler

Comincia il programma di lavoro in pista al Gran Premio di Gran Bretagna e per Sebastian Vettel è già terminata la prima sessione di libere. Niente da fare per il pilota tedesco della SF1000 poiché do ...

Qualifiche F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2020: orari, diretta tv e streaming

Dopo la giornata di venerdì, interamente dedicata alle prove libere, la Formula 1 prosegue il proprio percorso al Gran Premio di Gran Bretagna con il programma di lavoro in pista di sabato 1° agosto.

Comincia il programma di lavoro in pista al Gran Premio di Gran Bretagna e per Sebastian Vettel è già terminata la prima sessione di libere. Niente da fare per il pilota tedesco della SF1000 poiché do ...Dopo la giornata di venerdì, interamente dedicata alle prove libere, la Formula 1 prosegue il proprio percorso al Gran Premio di Gran Bretagna con il programma di lavoro in pista di sabato 1° agosto.