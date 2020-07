Giorgetti, Fontana e i lunghi coltelli Le inchieste nella lotta leghista (Di venerdì 31 luglio 2020) Lega, è la partita interna a preoccupare di più. Ma tra Salvini e Fontana il legame resta solido. Ma c'è un clima da lunghi coltelli. Anche nelle indiscrezioni suggerite ai giornali Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti Fontana Giorgetti, Fontana e i lunghi coltelli: le inchieste nella lotta leghista Affaritaliani.it Fontana parlerà a Cervia: ecco la strategia by Salvini

Per adesso è tutto confermato, ma non è detto che i due si vedano. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, no, è previsto alcun incontro tra Matteo Salvini, leader della Lega in vacanza a ...

Giorgetti, Fontana e i lunghi coltelli: le inchieste nella lotta leghista

La Lombardia continua a impensierire Matteo Salvini. E il suo entourage. A differenza però di alcuni suoi consiglieri, Salvini vede il quadro generale: per il Capitano, nelle sue vacanze al Papeete, è ...

