Formula 1, Hulkenberg in estasi: “24 ore folli e pazzesche, sono partito appena la Racing Point mi ha chiamato” (Di venerdì 31 luglio 2020) E’ stato chiamato in fretta e furia per sostituire Sergio Perez nel primo week-end di Silverstone, a causa della positività al Covid-19 del messicano, ma Nico Hulkenberg non si è fatto trovare impreparato. Bryn Lennon/Getty ImagesIl tedesco ha chiuso entrambe le sessioni di prove libere svolte oggi nella top-ten, nonostante il turbinio di emozioni che lo ha coinvolto ieri: “sono state 24 ore davvero speciali, pazzesche, folli! Ieri pomeriggio alle 16;30 ho ricevuto la chiamata dalla Racing Point, sono letteralmente volato a prendere l’aereo per venire a Silverstone. Abbiamo fatto subito il sedile, andando a letto alle 2 di notte. Stamattina mi sono svegliato presto, dalle 8.00 ho lavorato per un’ora al ... Leggi su sportfair

