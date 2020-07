FinecoBank, risultati in crescita nel 1° semestre (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – FinecoBank chiude il semestre con ricavi pari a 407 milioni, in aumento del 25,8% rispetto al 2019, trainati dal Brokerage che fa segnare un +107%su anno. Un risultato che beneficia dell’effetto combinato della rivisitazione dell’offerta, dell’allargamento della base di clienti, dell’ampiamento della quota di mercato di Fineco e della volatilità di mercato. L’area Investing produce un 5,4% e l’area Banking +4,4%. Il semestre chiude con un utile netto di 181 milioni, in aumento del 30,1% rispetto al 2019. Total Financial Assets al 30 giugno 2020 si attestano a 82,6 miliardi, in crescita dell’8,9% rispetto a giugno 2019. Il saldo della raccolta gestita risulta pari a 40,1 miliardi, in rialzo dell’8,9%, il saldo della raccolta amministrata risulta ... Leggi su quifinanza

