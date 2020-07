FCA, Manley: “Contenuti i danni, nel II sem attesa forte performance” (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – “FCA è riuscita a contenere l’impatto del coronavirus e ora andrà avanti con i suoi piani” tanto che, per il secondo semestre dell’anno, si aspetta una “forte performance”, con un recupero della redditività e un cash flow industriale positivo. Lo ha affermato l’amministratore delegato Mike Manley in merito i risultati trimestrali di Fiat Chrysler. “Il nostro secondo trimestre – sottolinea il Ceo – ha mostrato come le azioni decisive e il contributo straordinario delle nostre persone abbiano consentito a FCA di contenere l’impatto della crisi dovuta al Covid-19”. “Mentre l’azienda – aggiunge Manley – resta vigile sulla salute e sulla sicurezza dei propri dipendenti, i nostri stabilimenti sono ora ... Leggi su quifinanza

Agenzia_Ansa : #Fca contiene l'effetto #covid, perdite per 1 miliardo. L'ad Manley: 'Abbiamo la forza per portare avanti i nostri… - ilmessaggeroit : Fca contiene impatto Covid, perdita netta a 1 miliardo. Manley: «Abbiamo forza per portare avanti nostri piani» - CretellaRoberta : Fca contiene impatto covid, perdita netta 1 miliardo: L'Ad Manley: 'Abbiamo la forza per portare avanti i nostri pi… - bobjblanco : Perdita per Fca sotto peso pandemia. Per Manley: Covid rimarca 'logica stringente fusione con Psa' - FinanzaOnline… - LaPresse_news : Fca, Manley: Avanti con fusione Psa senza ritardi -