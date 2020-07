Cosa significa backup (Di venerdì 31 luglio 2020) Scopriamo salvataggio di sicurezza che viene fatto dei dati importanti, su dischi o unità esterni al computer. Il termine backup fa parte del bagaglio lessicale informatico che oggi ciascuno di noi dovrebbe avere. E’ divenuto infatti un termine molto diffuso ed utilizzato in lingua originale, senza impiegare la traduzione italiana. Vediamo nel dettaglio e da dove proviene questo termine. Ecco perché è importante conoscere il suo significato e sapere che con questa parola si fa riferimento alla replicazione di dati su un supporto di riserva, che sia esterno al computer o al dispositivo su cui sono primariamente salvati, per assicurarsi che i dati non vengano perduti in caso di danno al dispositivo principale. OriginibackupLinguaIngleseDove viene usatoSettore informaticoDiffusioneGlobale; ... Leggi su newsmondo

FBiasin : #HarryPotter compie 40 anni. Antonio #Conte compie 51 anni. #FrancaValeri compie 100 anni. Tutti e tre insieme fann… - juventusfc : Un dominio ?? Lungo nove anni ?? Cosa significa essere più forti? #Stron9er - ZeniaConfusa : @teoxandra Lo spero, ma non sono ottimista. Il fatto che abbiano dato l’autorizzazione a procedere non significa au… - minikiguk : @stydjaa ma cosa significa ???? è il tuo profilo puoi fare quello che vuoi,,se a questa persona da tanto fastidio leg… - thonyromano : @phildancefc @AngeloSab82 Probabile non capisco l'italiano quindi cosa significa questo: 'Certo che a Roma siete di… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa significa Macchia rossa sul tuorlo dell'uovo: ecco cosa significa Il Messaggero Minorenni al lavoro: quando è legale

I minori possono lavorare ma la legge prevede numerose forme di tutela nei loro confronti. Sei un minorenne? Vuoi fare la tua prima esperienza di lavoro? Sei un genitore e vorresti che tuo figlio tocc ...

HUAWEI Petal Search: ecco come funziona il motore di ricerca che aiuta a trovare app e molto altro

Da quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per impedire alle società statunitensi di fornire prodotti e servizi a HUAWEI, la strada non è certo stata sempl ...

I minori possono lavorare ma la legge prevede numerose forme di tutela nei loro confronti. Sei un minorenne? Vuoi fare la tua prima esperienza di lavoro? Sei un genitore e vorresti che tuo figlio tocc ...Da quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato un ordine esecutivo per impedire alle società statunitensi di fornire prodotti e servizi a HUAWEI, la strada non è certo stata sempl ...