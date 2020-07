Coronavirus, tornano restrizioni in Inghilterra per 4 milioni di persone (Di venerdì 31 luglio 2020) Da mezzanotte è scattato un brusco giro di vite per i movimenti di oltre 4 milioni di persone nel nord dell'Inghilterra , a seguito di un forte aumento di contagi da Coronavirus . Tra le altre cose, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Continua in maniera apparentemente inarrestabile la marcia macabra della pandemia da Covid-19 nel mondo. Mentre l’Europa, dopo aver affrontato e contingentato la prima ondata del virus originatosi all ...

Coronavirus, in Sicilia i contagi tornano a salire: 39 casi

CATANIA - Boom di nuovi contagi da coronavirus in Sicilia: sono 39 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nell'Isola nelle ultime 24 ore a fronte di 3.191 tamponi effettuati. Sono i dati contenuti nel boll ...

